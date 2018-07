Criciúma goleia, afunda o Oeste e quebra série negativa na Série B

O Criciúma enfim quebrou uma sequência de quatro jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B. O time catarinense goleou o Oeste por 4 a 0, em partida realizada nesta noite de terça-feira, no Estádio Heriberto Hülse, se distanciou da zona de rebaixamento e ligou o sinal de alerta no clube paulista.

O resultado foi um alívio para o Criciúma, que subiu para a décima colocação, com 34 pontos. Já o Oeste somou o seu quarto tropeço seguido e aparece na tabela de classificação como o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe paulista tem 30 pontos, três a mais do que o Bragantino, que abre a degola.

Na base do toque de bola que consagrou o Audax no último Campeonato Paulista, o Oeste tentou surpreender, mas acabou pagando o preço pela ousadia. O goleiro Felipe Alves foi sair jogando e entregou a bola nos pés de Douglas Moreira. O volante dominou e tocou de cobertura para o fundo das redes para fazer o gol "mais bonito da carreira", como falou durante o intervalo.

No contra-ataque, o time catarinense por muito pouco não fez o segundo. Roberto foi lançado em velocidade e tocou na saída de Felipe Alves. A bola bateu caprichosamente na trave. A resposta do Oeste veio nos pés de Renan Mota, que aproveitou a jogada ensaiada para assustar o goleiro Luiz.

O panorama do segundo tempo foi muito semelhante. O Oeste criou a primeira boa chance com Ricardo Bueno, que foi bloqueado por Niltinho na hora da finalização. Após o susto, o Criciúma apertou e fez o segundo gol aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou limpa para o zagueiro Diego Giaretta, que teve apenas o trabalho de empurrar para o gol.

O Oeste sentiu o baque e acabou cedendo espaço. O terceiro saiu aos 18 minutos. Roberto foi para a linha de fundo e cruzou na cabeça de Jheimy, que desviou para as redes. E não parou por aí. O Criciúma continuou pressionando e fez o quarto, logo após uma bola no travessão do Oeste. Roberto puxou contra-ataque e deu passe açucarado para Caíque Valdívia completar.

Na próxima rodada, o Criciúma visita o Brasil-RS na sexta-feira, às 19h15, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. No sábado, às 21 horas, o Oeste pega o Tupi no Estádio José Liberatti, em Osasco.