Criciúma goleia o Boa e assume a liderança da Série B

Com este grande resultado, o Criciúma encaminha seu acesso à elite e, de quebra, assume o primeiro lugar, já que o Vitória perdeu para o Paraná, por 3 a 1. Agora, o time catarinense soma 61 pontos contra 60 dos baianos. Por outro lado, os mineiros seguem matematicamente ameaçados pelo rebaixamento, na 13.ª colocação, com 37 pontos, dez a mais que o Bragantino, o primeiro na faixa de descenso.

Apesar de o Boa ter dominado o primeiro tempo, o Criciúma mostrou através de sua eficiência por que é o líder. Após sofrer muita pressão, os catarinenses abriram o placar aos 37 minutos da etapa inicial. Marlon cobrou falta na área, o volante Olívio tentou cortar, mas mandou contra o próprio gol. O árbitro assinalou o gol para o ala.

Mais solto no período final, o time visitante se valeu mais uma vez da bola parada para ampliar, aos 7 minutos. Giovanni Augusto cobrou falta e a bola bateu na trave e nas costas do goleiro Wilson Júnior antes de entrar.

Com time mineiro perdido, o Criciúma liquidou o jogo aos 12 minutos, com França. Após passe de cabeça de Kléber, o volante tentou duas vezes antes de empurrar para o gol. O time ainda encontrou tempo para fazer o quarto. Aos 39, o lateral Eric recebeu na cara do goleiro e mandou uma bomba de pé direito.

Na próxima terça-feira, às 21h50, o Boa volta a campo para enfrentar o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Enquanto isso, o Criciúma joga contra o ABC, no mesmo dia e horário, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

FICHA TÉCNICA:

BOA 0 X 4 CRICIÚMA

BOA - Wilson Júnior; Robert (Siloé), Neylor, Toninho e Neilson; Olívio, Radamés, Everton (Petros) e Francismar; Vanger e Marcelo Macedo (Fernando Karanga). Técnico - Sidney Moraes.

CRICIÚMA - Michel Alves; Eric, Ozéia, Nirley e Marlon; Diego Oliveira, França (Dalton), Kléber e Giovanni Augusto (Rodrigo Possebom); Lucca e Zé Carlos (Douglas). Técnico - Paulo Comelli.

GOLS - Marlon, aos 37 minutos do primeiro tempo; Giovanni Augusto, aos 7, França, aos 11, e Eric, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Fernando Karanga, Toninho e Rodrigo Possebom.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Melão, em Varginha (MG)