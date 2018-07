Criciúma marca no fim e arranca empate com a Lusa

SÃO PAULO - A Portuguesa estreou um novo treinador, mas manteve a má fase. Agora sob o comando de Guto Ferreira, a Lusa vencia o jogo até os 47 minutos do segundo tempo. Aí, o Criciúma conseguiu marcar o gol com Elton e arrancou o empate de 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no Canindé, em São Paulo, pela 10.ª rodada do Brasileirão.

O resultado fez a Lusa chegar ao quinto jogo sem vitória e a manteve dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão, agora com oito pontos. O Criciúma, por sua vez, evitou a derrota fora de casa e passou a ter 11 pontos.

O primeiro tempo no Canindé foi sofrível. Com três volantes, a Portuguesa de Guto Ferreira não tinha inspiração e pouco perigo levou ao gol adversário. O Criciúma também não ajudou: até tentou tomar a iniciativa da partida, mas errava bastante no meio-de-campo e não desenvolveu o ataque da forma que gostaria.

A primeira chance de perigo aconteceu em erro do time catarinense. Marlon tentou cruzar, mas errou o alvo. A bola ganhou o endereço do gol lusitano e o goleiro Lauro deu um leve desvio para escanteio. No final da primeira etapa, a partida esquentou e cada lado teve uma chance de marcar. A Lusa tentou chegar em jogada de bola parada, quando Bruno Moraes chegou atrasado e não conseguiu completar. Pelo lado dos visitantes, Cassiano arriscou de cabeça e Rogério tirou em cima da linha.

A Portuguesa voltou para o segundo tempo mais ligada. Logo aos seis minutos, Luis Ricardo tabelou com Cañete e bateu forte para boa defesa de Helton Leite. Apesar do bom começo dos donos da casa, o jogo voltou a ficar ruim, com erros dos dois lados.

Mesmo assim, a Portuguesa abriu o placar. Aos 23 minutos, Bruno Henrique bateu de fora da área e acertou o canto direito para fazer 1 a 0. O Criciúma teve chance de descontar logo em seguida, com Wellington Paulista. O atacante, porém, não conseguiu aproveitar cruzamento rasteiro de Marlon.

Aí, já aos 47 minutos, veio o castigo. Depois de cruzamento da esquerda, Elton aproveitou cruzamento e aumentou a má fase da Lusa, garantindo o empate do Criciúma no Canindé.

PORTUGUESA 1 X 1 CRICIÚMA

PORTUGUESA - Lauro; Luis Ricardo, Moisés Moura, Valdomiro e Rogério; Ferdinando, Bruno Henrique, Correa (Moisés) e Cañete (Jean Mota); Bruno Moraes (Neílson) e Gilberto. Técnico - Guto Ferreira.

CRICIÚMA - Helton Leite; Suelinton, Ewerton Páscoa, Fábio Ferreira e Marlon; Amaral (Daniel Carvalho), Elton, Leandro Brasília (Gilson) e Ivo; Cassiano (Lins) e Wellington Paulista. Técnico - Vadão.

GOLS - Bruno Henrique, aos 23, e Elton, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Cañete (Portuguesa); Amaral, Leandro Brasília e Gilson (Criciúma).

RENDA - R$ 30.030,00.

PÚBLICO - 1.244 pagantes.

LOCAL - Estádio Canindé, em São Paulo.