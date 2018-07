Criciúma muda esquema e joga pelo empate em Salvador

O Criciúma começa nesta quarta-feira o segundo turno do Brasileirão com 23 pontos, em 11º lugar. E o Bahia, com a mesma pontuação, é um adversário direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Por isso, o jogo em Salvador é fundamental.

"Vamos sempre jogar com inteligência para vencer, mas temos que voltar de Salvador com no mínimo um empate. Esse jogo é importante e não podemos perder. Vamos encarar cada jogo como uma decisão", avisou o técnico Silvio Criciúma.

Para isso, o treinador conta com a volta do zagueiro Matheus Ferraz e do meia João Vítor, que cumpriram suspensão na rodada passada. Na vaga do volante Serginho, contundido, ele resolveu improvisar o zagueiro Ewerton Páscoa.