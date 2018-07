Criciúma oficializa retorno de veterano Paulo Baier

CRICIÚMA - O Criciúma anunciou na tarde desta segunda-feira aquela que promete ser a principal contratação do clube para a temporada 2014. Aos 39 anos, Paulo Baier está de volta ao Heriberto Hulse depois de ser eleito para a seleção ideal do Campeonato Brasileiro pela CBF e levar o Atlético-PR ao terceiro lugar.

Esta será a terceira passagem de Paulo Baier pelo Criciúma. O jogador, que começou no São Luiz, no interior do Rio Grande do Sul, jogou no clube catarinense entre 1997 e 1998. Ainda como lateral-direito, passou por clubes como Atlético-MG, Botafogo, Vasco e Santos antes do retorno, entre 2002 e 2003, sendo campeão da Série B na primeira temporada.

Foi depois desta segunda passagem por Santa Catarina que o jogador viveu os melhores momentos da carreira, no Goiás, no Palmeiras, no Sport e especialmente no Atlético-PR, clube que defendia desde 2009. Apesar de ter sido a estrela da campanha atleticana no Brasileiro, o meia não teve o contrato renovado, com a alegação de que a equipe paranaense precisava passar por renovação.

"Estou muito feliz de retornar ao Criciúma. Quero antes de mais nada agradecer a diretoria de futebol e em especial o presidente Antenor Angeloni pela confiança. Tenho a certeza de que será um ano mágico para este clube maravilhoso e esta torcida que levo sempre no coração", afirmou Paulo Baier ao site do Criciúma.

O clube de Santa Catarina anunciou nesta segunda-feira outros dois reforços. Chegam ao Criciúma o atacante Rodrigo Silva, que tem 30 anos e anotou igual número de gols pelo ABC em 2013, e também o meia Thiago Humberto, que estava no Ceará.