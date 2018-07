Criciúma para no Santa Cruz em empate sem gols e vê G4 mais distante na Série B

Apesar do tropeço em casa, o Criciúma continua invicto sob o comando do sérvio Petkovic, após sete rodadas. São três vitórias e quatro empates. O time, porém, tem 19 pontos, em posição intermediária na tabela de classificação. O Santa Cruz também chegou aos 19 pontos, mas está uma posição acima por ter melhor saldo de gols: 1 a -5. O quarto colocado é o Vitória, com 24.

Depois de um primeiro tempo muito fraco, o Criciúma dominou a segunda etapa. O time catarinense criou boas chances de gol, mas pecou na hora da finalização. Foram pelo menos seis grandes chances. A melhor delas aconteceu aos seis minutos. O meia Natan recebeu passe do volante Paulinho e finalizou. A bola ia para o gol, mas o zagueiro Danny Morais fez corte providencial.

Na próxima terça-feira, às 21h50, o Criciúma tem uma parada dura contra o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio. Já o Santa Cruz encara o Bahia, no mesmo dia, às 19h30, no estádio do Arruda, no Recife.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 x 0 SANTA CRUZ

CRICIÚMA - Luiz; Jonas (Maicon Silva), Adalberto, Wanderson e Cristiano; Wellington, Paulinho e Natan (Roger Guedes); Juba, Lucca (Maurinho) e Neto Baiano. Técnico: Petkovic.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Bileu, Neris, Danny Morais e Marlon (Lúcio); Wellington Cézar, Moradei, Lelê, Daniel Costa (Luisinho) e Renatinho; Anderson Aquino (Waldison). Técnico: Marcelo Martelotte.

CARTÕES AMARELOS - Natan e Cristiano (Criciúma); Danny Morais, Renatinho e Tiago Cardoso (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (MT).

RENDA - R$ 56.097,00.

PÚBLICO - 4.471 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).