Criciúma pega o Coritiba em casa para manter evolução Após uma longa viagem de Ipatinga (MG) até Santa Catarina, o Criciúma está pronto para receber o Coritiba, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time está confiante na evolução na competição, após dois importantes empates nas últimas partidas: contra o Atlético Mineiro, fora de casa, e com o então líder Internacional, como mandante.