Criciúma pega o Goiás e busca a recuperação no Campeonato Brasileiro

Em busca de recuperação no Brasileirão, o Criciúma irá enfrentar o Goiás neste domingo, 14, em casa. A partida será às 18h30 no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 21.ª rodada. O time tricolor catarinense está na penúltima posição, com 18 pontos, sem vencer desde a 10.ª rodada.

Para a partida, o treinador Gilmar Dal Pozzo relacionou 22 jogadores, entre eles seis atacantes. O objetivo é acabar com a seca de gols, que já dura sete jogos.

Desfalcam o time apenas os volantes João Vitor e Rodrigo Souza, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na última partida, o Criciúma perdeu de 1 a 0 para o Palmeiras , em São Paulo.

GOIÁS

Invicto nas últimas três rodadas, com duas vitórias e um empate, o time goiano vive nova fase. Está em 9.º lugar com 27 pontos, após ter passado uma série de seis jogos sem vencer.

"Não podemos nem pensar em perder ou empatar nesse jogo", disse o técnico Ricardo Drubscky. Ele não esconde o alívio pela volta por cima. Ficou pendurado por um fio e com as horas contadas na equipe. Deu a volta por cima e aposta em uma sequência de vitórias. "Eu estou feliz", completou.