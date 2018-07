Criciúma pega o Grêmio e tenta resgatar apoio da torcida Resgatar a confiança e, principalmente, o apoio do torcedor. Com esse objetivo, o Criciúma volta a jogar em casa neste sábado, diante do Grêmio, a partir das 18h30, no Estádio Heriberto Hülse, pela oitava rodada do Brasileirão. Até agora, o time catarinense somou apenas sete pontos e corre risco de entrar na zona de rebaixamento.