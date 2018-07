Criciúma perde em casa para o Joinville e vê o G4 mais distante na Série B

O Criciúma vê o G4, a zona de classificação, do Campeonato Brasileiro da Série B cada vez mais distante. Nesta sexta-feira, o time tinha a chance de encostar novamente nos primeiros colocados, mas acabou sendo surpreendido pelo Joinville e foi derrotado por 1 a 0, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 21.ª rodada. Os donos da casa sentiram a falta do artilheiro Gustavo, negociado com o Corinthians no início desta semana.

Sem ganhar há quatro jogos - dois empates e duas derrotas -, o Criciúma estacionou nos 29 pontos e é o sétimo colocado, mas pode perder até quatro posições neste sábado, no complemento da rodada. Já o Joinville, que encerrou um jejum de quatro partidas, continua na zona de rebaixamento apesar da vitória, em 18.º lugar com 21 pontos.

A partida começou movimentada e o Joinville abriu o placar aos oito minutos, quando Jael chutou no canto de Edson. Um minuto antes, o Criciúma teve um gol anulado pela arbitragem, que assinalou impedimento de Jheimy. O visitante quase ampliou em três oportunidades nos minutos finais, mas esbarrou no goleiro adversário.

O segundo tempo pareceu um treinamento de ataque contra defesa. O Criciúma esteve próximo de empatar em duas oportunidades, mas ambas pararam na trave de Jhonatan: uma em cabeçada de Ferron e outra em cruzamento direto de Roberto. Nos acréscimos, Jael perdeu a chance de fazer seu segundo gol ao bater em cima de Edson.

Os times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 22.ª rodada. O Criciúma enfrenta o Goiás, às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, enquanto que o Joinville recebe o Bahia, às 19h15, na Arena Joinville, em Joinville (SC).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 x 1 JOINVILLE

CRICIÚMA - Edson; Ricardinho, Raphael Silva, Ferron e Diego Giaretta; Barreto, João Afonso (Douglas Moreira), Caíque Valdívia (Gabriel Leite)(Hélio Paraíba) e Alex Maranhão; Roberto e Jheimy. Técnico: Roberto Cavalo.

JOINVILLE - Jhonatan; Reginaldo (Everton Silva), Danrlei, Fabiano Eller e Fernandinho; Naldo, Bertotto, Bruno Farias (Carlos Alberto) e Bruno Ribeiro; Giva (Jaime) e Jael. Técnico: Lisca.

GOL - Jael, aos 8 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jael, Giva e Reginaldo (Joinville).

ÁRBITRO - Célio Amorin (SC).

RENDA - R$ 63.200,00.

PÚBLICO - 4.635 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).