Criciúma precisa do empate para evitar o rebaixamento

FLORIANÓPOLIS - A vitória sobre o São Paulo na rodada anterior ajudou bastante, mas não garantiu a permanência do Criciúma na divisão de elite. O desafio final será neste domingo, quando enfrenta o Botafogo, a partir das 17 horas, no Maracanã. Um empate já será suficiente para livrar o time catarinense do rebaixamento no Brasileirão. Embalado por seis jogos seguidos sem derrota - são quatro vitórias e dois empates -, o Criciúma entra na última rodada do Brasileirão com 46 pontos, em 17º lugar. O problema é que o Botafogo ainda luta por vaga na Libertadores e estará bastante motivado no confronto deste domingo, o que pode dificultar a vida do time catarinense.

"A nossa equipe tem muitas virtudes. Vamos correr e trabalhar muito para manter a atitude que tivemos nos últimos jogos e conquistar a vitória. Eu acredito que podemos ir lá buscar o resultado positivo", afirmou o técnico Argel Fucks. Para a partida no Maracanã, o Criciúma terá três desfalques. Cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo o zagueiro Fábio Ferreira e o volante Elton. Já o também volante Henik está lesionado. O atacante Lins, um dos destaques da equipe na temporada, recuperou-se de lesão e deve voltar.