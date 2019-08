Criciúma quebra jejum, deixa a zona da degola e mantém o Sport fora do G4

Mesmo dirigido de forma interina por Wilsão, que assumiu temporariamente o lugar de Gilson Kleina, o Criciúma quebrou o jejum de cinco jogos sem vitória ao bater o Sport, por 1 a 0, neste sábado, no estádio Heriberto Hulse. Este jogo fechou a 15.ª rodada da Série B, tirando o time catarinense não apenas da lanterna como da zona de rebaixamento, com 16 pontos, em 15.º lugar. O Sport segue fora do G4, a zona de acesso, com 23, em décimo. Se vencesse aparecia na terceira posição.

O Criciúma dominou o primeiro tempo, pressionando desde os minutos iniciais. O Sport, muito recuado e errando muitos passes, acabou sendo presa fácil ao time da casa que, aos poucos, foi criando chances para abrir o placar.

A primeira delas aos 18 minutos, quando Maicon finalizou e o goleiro Mailson saltou no canto direito para espalmar. Aos 39 minutos, o goleiro deu sorte, porque o desvio de cabeça de Léo Gamalho explodiu na sua trave direita. O atacante ainda teve outra chance dois minutos depois, quando deu um belo voleio e Mailson espalmou. No rebote, houve outra finalização e mais uma defesa do goleiro pernambucano.

Na volta do intervalo, o técnico Guto Ferreira veio com duas mudanças. Leandrinho entrou na vaga do meia Sammir, enquanto Juninho Piauiense no lugar de Ezequiel. Uma tentativa de tirar o Sport da linha defensiva. Quase abriu o placar aos 11 minutos, quando Juninho foi lançado sozinho pelo lado esquerdo, entrou na área e bateu cruzado. O zagueiro Thalles salvou em cima da linha de gol.

O jogo também ficou mais aberto. Aos 14 minutos, Vinícius, que tinha acabado de entrar, chutou forte e Mailson fez boa defesa para o Sport. O visitante ameaçou aos 21 minutos, em um chute de primeira de Guilherme e que exigiu a defesa de Luiz.

O gol da vitória saiu aos 27 minutos, começando pelo cruzamento do lado esquerdo com Marlon. O atacante Léo Gamalho não alcançou a bola na primeira trave, mas Foguinho apareceu no segundo pau somente para empurrar a bola para as redes.

Depois disso, Guto Ferreira arriscou tudo no Sport ao tirar o volante Yago para a entrada do atacante Hyuri. De outro lado, Wilsão rapidamente sacou o meia Daniel Costa para a entrada do volante Liel, naturalmente para reforçar a sua marcação. Prevaleceu a disposição do Criciúma, apesar da cabeçada por cobertura de Hyuri e que acertou o travessão de Luiz aos 42 minutos. E uma defesa com os pés de Luiz após voleio de Hyuri aos 49. Poderia ter sido o empate do Sport.

Na 16.ª rodada, o Criciúma vai visitar o Londrina, sexta-feira, às 19h15, no Estádio do Café, enquanto o Sport, no sábado, às 16h30, vai receber o Botafogo-SP, em Pernambuco.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 1 X 0 SPORT

CRICIÚMA - Luiz; Maicon (Carlos Eduardo), Thalles, Derlan e Marlon; Foguinho, Wesley, Eduardo e Daniel Costa (Liel); Reinaldo e Julimar (Vinícius). Técnico: Wilsão (interino).

SPORT - Mailson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Éder; Ronaldo, Yago (Hyuri) e Sammir (Leandrinho); Ezequiel (Juninho Piauiense), Guilherme e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Foguinho, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

CARTÃO AMARELO - Norberto (Sport).

RENDA - R$ 98.425,00.

PÚBLICO - 4.921 (total)

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).