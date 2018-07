Criciúma quer meias do Palmeiras por negócio com Róger Guedes

O Palmeiras acertou a contratação do atacante Róger Guedes e como parte da negociação se comprometeu a emprestar alguns jogadores para o Criciúma. Os zagueiros Nathan e Leandro Almeida devem ser os primeiros a acertarem com o clube catarinense, que pediu também mais três meias: Fellype Gabriel, Régis e Juninho. A tendência é que o acerto só ocorra após o término do Campeonato Paulista.

Nathan e Leandro Almeida estão praticamente certos. Quantos aos meias, Juninho está emprestado ao Osasco Audax e já manifestou interesse em ter oportunidades no Palmeiras no segundo semestre, mas ainda não conta com o aval do técnico Cuca. Já Fellype Gabriel e Régis também parecem não estar nos planos do treinador.

Fellype Gabriel tem apenas um jogo pelo Palmeiras por causa de problemas físicos e seu contrato se encerra em maio do ano que vem. Já Régis chegou no início da temporada do Sport, mas teve poucas oportunidades tanto com Cuca quanto com Marcelo Oliveira.

Casos os meias não aceitem ir para o clube catarinense, a direção do clube catarinense ainda pode levar jogadores do Palmeiras. O técnico Roberto Cavalo chegou a comentar recentemente que aguarda o término dos estaduais para que mais reforços oriundos do time alviverde cheguem ao Criciúma, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.