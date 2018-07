Criciúma quer vitória para ficar longe da zona da degola

O time catarinense está em 15.º lugar, empatado em número de pontos com o Vasco (24), o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. "O Criciúma hoje está acima de algumas equipes consideradas grandes e todos os times que estão na parte de baixo da tabela consideram cada jogo uma final", disse João Vitor.

A parte de baixo da tabela de classificação está equilibrada. O Criciúma está a apenas dois pontos de diferença do Fluminense, que é o 12.º colocado. O objetivo do time, anunciado pelo treinador Silvio Criciúma, é pelo menos repetir a campanha do primeiro turno. "A vitória vale a posição do nosso adversário e nos mantém fora da zona do rebaixamento. Contamos com reforços importantes dos atletas que estavam suspensos", destacou o técnico.