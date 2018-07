Criciúma recebe o Vitória em busca de reabilitação

O Criciúma recebe o Vitória neste sábado, a partir das 18h30, no Estádio Heriberto Hülse, pela 12ª rodada do Brasileirão. E entra em campo buscando recuperação, depois de ter perdido para o Atlético-PR em Curitiba, resultado que o deixou estacionado com 14 pontos no campeonato.

Recém-contratado, o atacante Danilo Alves foi apresentado nesta sexta-feira e já está relacionado para o jogo. "Prefiro jogar mais perto da área, centralizado. Estando mais perto do gol para finalizar. Independente da posição, centralizado ou aberto, tenho que estar preparado para entrar e dar o meu melhor", disse o jogador de 23 anos, que veio do Atlético Sorocaba.

Danilo Alves, porém, deve começar o jogo deste sábado como opção no banco de reservas. Além de ganhar um novo atacante no elenco, o técnico Wagner Lopes comemora o retorno do lateral-direito Eduardo e do zagueiro Escudero, que cumpriram suspensão na rodada passada e retomam a posição no time titular para enfrentar o Vitória.