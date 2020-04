Criciúma revela pedido de ajuda mensal de R$ 250 mil à CBF para times da Série C

O presidente do Criciúma, Jaime Dal Farra, revelou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, que os clubes da Série C do Campeonato Brasileiro solicitaram à CBF uma ajuda financeira de seis parcelas de R$ 250 mil para auxiliar durante a paralisação da competições por causa do novo coronavírus.

"A gente ficou de apresentar uma proposta para a CBF de um pedido de 20% dos valores da Série C pelos próximos, imaginamos, 30, 60 ou até 90 dias que possa parar o futebol. O financeiro está muito difícil, já que a receita caiu drasticamente e que eles nos repassem, para cada clube, R$ 250 mil nos próximos dois meses", revelou o mandatário do clube catarinense.

Os clubes da Série C fizeram uma conferência na semana passada para definir o teor do documento enviado à CBF. Em 7 de abril, os dirigentes terão uma reunião com a confederação para tentar chegar a um consenso.

O Criciúma, assim como a maioria dos clubes, deu férias de 20 dias aos jogadores a partir desta quarta-feira. Sem futebol, o time tenta se virar para honrar os compromissos. "A gente pretende honrar. Estamos estudando algumas situações de redução ou não nos salários, mas, senão 100%, vamos pagar os salários, nem que seja de forma parcial, todo mês e não podemos deixar de pagar e isso será cumprido sim", disse Dal Farra.