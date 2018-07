Criciúma se despede da Série B do Brasileiro com vitória sobre o CRB por 2 a 1 Jogando bem, o Criciúma se despediu da Série B do Campeonato Brasileiro com uma vitória. Nesta sexta-feira, o time catarinense derrotou o CRB por 2 a 1, diante do seu torcedor, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 38.ª rodada, e ganhou gás para brigar por uma vaga na Primeira Liga (Liga Sul-Minas-Rio).