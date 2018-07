Criciúma segue invicto com o técnico Petkovic e vence o Bahia por 2 a 1 O Criciúma continua em alta sob o comando do técnico Petkovic, que completou o seu sexto jogo invicto ao bater o Bahia por 2 a 1, neste sábado, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time catarinense é o 10.º colocado, com 18 pontos, enquanto que o tricolor baiano continua no G4, em quarto lugar, com 24.