Criciúma segura empate com o Paraná, mas segue na zona do rebaixamento da Série B

Tentando escapar da zona do rebaixamento, o Criciúma segurou empate sem gols contra o Paraná, no Durival Britto, em Curitiba, na manhã deste sábado, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time da casa está na décima colocação com 25 pontos e perdeu a chance de se aproximar da briga por um espaço dentro do grupo que abriga os primeiros colocados.

Já o Criciúma chega a 18 pontos e se iguala a Vitória, Vila Nova, América-MG e Oeste. No entanto, todos esses ainda jogam na rodada. O time catarinense segue dentro da zona da degola, na 17ª posição.

No primeiro tempo, nem parecia que o Criciúma estava jogando fora de casa. A equipe visitante dominou a partida e criou as principais chances, enquanto o Paraná adotava postura mais defensiva e tinha dificuldade para responder nos contra-ataques.

O problema dos visitantes foi a finalização. O time catarinense chegou a criar boas oportunidades de abrir o placar antes do intervalo, mas não conseguiu acertar o gol. Na melhor chance, Reinaldo recebeu dentro da área, mas chutou em cima do goleiro Thiago Rodrigues.

O Paraná conseguiu equilibrar as ações na segunda etapa e passou a frequentar mais o campo ofensivo. Mesmo assim, os erros de passe ainda complicavam a criação de jogadas e irritavam a torcida presente ao Durival Britto.

Aos 33 minutos, Caíque cometeu falta dura em Rafael Furtado e foi expulso, deixando o Criciúma com um homem a menos. Dessa forma, o Paraná cresceu e pressionou em busca do gol da vitória até o apito final, mas não conseguiu tirar o zero do placar e ouviu as vaias da torcida ao final do jogo.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, para a disputa da 19ª rodada da Série B. O Paraná vai ao estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enfrentar o Botafogo-SP, em duelo marcado às 19h15, enquanto o Criciúma recebe o Oeste, no Heriberto Hulse, às 20h30.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 0 X 0 CRICIÚMA

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Rodolfo, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui (Jhemerson) e João Pedro (Jenison); Alesson (Rodrigo Porto), Rafael Furtado e Bruno Rodrigues. Técnico: Matheus Costa.

CRICIÚMA - Luiz; Maicon, Derlan, Thales e Caíque; Eduardo, Foguinho, Wesley e Daniel Costa (Carlos Eduardo); Reinaldo (Julimar) e Léo Gamalho (Pedro Bortoluzo). Técnico: Wilson Vaterkemper.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Rodolfo e Jhemerson (Paraná); Thales, Caíque, Eduardo, Léo Gamalho e Reinaldo (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Caíque (Criciúma).

RENDA - R$ 41.165,00.

PÚBLICO - 2.121 pagantes (2.526 total).

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).