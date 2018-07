Criciúma sonha com arrancada final para evitar queda

Ainda há chances para o Criciúma, lanterna do Brasileirão com apenas 30 pontos, escapar do rebaixamento. Para isso, no entanto, precisa ganhar nas cinco rodadas que restam para o final do campeonato. Começando pela noite deste sábado, quando recebe o Grêmio, a partir das 19h30, no Estádio Heriberto Hülse.

"A gente trabalha sempre com o adversário na cabeça. Nosso ambiente está muito bom, apesar da situação em que estão todos preocupados, treinando sério. A semana foi muito boa, desde o jogo contra o Cruzeiro (derrota na rodada passada, em Belo Horizonte), quando fizemos uma partida muito consistente. Dentro de nossas limitações, houve um comportamento muito bom", disse o treinador Toninho Cecílio.

Para a partida deste sábado, o Criciúma terá o retorno do volante Rodrigo Souza, que não jogou na última partida por causa de questões contratuais com o Cruzeiro. O desfalque ficará por conta do lateral-esquerdo Giovanni, que sentiu dores musculares e está em tratamento.