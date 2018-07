Criciúma tem chance de afastar risco de rebaixamento Embalado por cinco jogos sem derrota - são três vitórias e dois empates -, o Criciúma pode se livrar neste domingo do risco de rebaixamento no Brasileirão. Uma vitória sobre o São Paulo, combinada com outros resultados desta penúltima rodada, pode garantir matematicamente a permanência do time catarinense na elite. A partida está marcada para começar às 17 horas, no Estádio Heriberto Hülse.