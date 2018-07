Criciúma tem missão quase impossível contra o líder do Brasileirão

Em sua luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Criciúma tem uma missão quase impossível para conseguir a vitória neste domingo, 9. Na lanterna, o time catarinense enfrentará o líder Cruzeiro, a partir das 19h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do campeonato.

"Como o Cruzeiro está muito indefinido pelas outras partidas e decisões que tem, aproveitei para fazer algumas mudanças na estratégia. Estou em dúvida entre duas ou três formações, mas todas elas já foram trabalhadas ao longo da semana", disse o técnico Toninho Cecílio, ao comentar sobre a preparação do Criciúma para encarar o time mineiro, que lidera o Brasileirão e está na final da Copa do Brasil.

No Mineirão, o Criciúma terá três desfalques. Os laterais Eduardo e Ronaldo Alves passam por tratamento médico e estão vetados. E o volante Rodrigo Souza, emprestado pelo Cruzeiro, não pode jogar por questões contratuais. Em compensação, o atacante Bruno Lopes está de volta, após cumprir suspensão.