Criciúma tenta aproveitar momento de rival para vencer

Diante do Atlético-MG, o Criciúma quer se aproveitar que o adversário jogará com o time reserva, por causa da disputa da semifinal da Libertadores. Mas, mesmo assim, os jogadores do clube catarinense não esperam facilidade. "Quem for jogar, vai honrar a camisa, assim como nós também vamos honrar a nossa. Não podemos nos enganar. Vencer não será tarefa fácil", alertou o atacante Lins.

Lins, inclusive, se transformou na principal dúvida do técnico Vadão, por causa da lesão muscular na coxa esquerda sofrida durante o jogo contra o Salgueiro, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Mas a tendência é de que ele possa jogar, formando dupla de ataque com Wellington Paulista.