Criciúma tenta recuperar o fôlego para encarar o Inter

Para o técnico Silvio Criciúma fica a missão de recuperar o fôlego do time. Nos dois últimos jogos - contra o Botafogo, em casa, e contra o Bahia, fora -, o Criciúma começou ganhando, mas perdeu o ritmo e levou gols. No primeiro caso, sofreu a virada, já no segundo cedeu o empate. "Faltou um pouco mais de posse de bola. Tivemos oportunidades de liquidar com o jogo, mas não aproveitamos. É um empate para se lamentar devido às circunstâncias do jogo", disse o treinador após o 2 a 2 contra o Bahia.

São três os desfalques do Criciúma para o jogo. O volante Ewerton Páscoa cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o meio de campo João Vítor levou cartão vermelho na última partida e o volante Elton não poderá jogar, pois é emprestado justamente pelo Internacional.