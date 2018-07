Criciúma vacila e leva virada do Macaé pela Série C O Criciúma-SC desperdiçou uma grande chance de se aproximar do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo. Após abrir 2 a 0, o time catarinense sofreu a virada e acabou derrotado pelo Macaé-RJ, por 3 a 2, fora de casa, pela rodada de ida das quartas de final da Série C.