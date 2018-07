Criciúma vai a Campinas para encerrar jejum de vitórias As dificuldades em montar a equipe que enfrenta a Ponte Preta neste domingo, a partir das 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, foram minimizadas com uma boa notícia para o técnico Vadão. O atacante Wellington Paulista recebeu sinal verde do departamento médico e poderá atuar durante mais uma tentativa do time catarinense buscar sua reabilitação no Brasileirão.