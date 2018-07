Criciúma vence ASA e assume liderança da Série B

Os catarinenses chegaram aos 15 pontos e aproveitaram tropeços de América-MG e América-RN na última sexta-feira, que ficaram com 13 pontos, dividindo o segundo lugar. O ASA, por sua vez, segue em posição intermediária, apenas na 14.ª posição, com sete pontos.

Apesar da formação defensiva, o ASA pressionou o adversário desde o primeiro minuto. Antes dos primeiros 15 minutos, Douglas Leite, goleiro do Criciúma, fez duas boas defesas que impediram o adversário de abrir o placar.

Mesmo sendo atacado pelo rival, os visitantes conseguiram sair na frente. Zé Carlos recebeu lançamento longo, venceu a marcação na corrida e tocou entre as pernas do goleiro Gilson. Os mandantes foram para os vestiários reclamando de um pênalti depois de um suposto toque de mão de Marlon após finalização de Lúcio Maranhão.

Na segunda etapa, o Criciúma não deu espaços para o adversário criar e conseguiu matar a partida. Aos 12 minutos, o zagueiro Nirley aproveitou cruzamento de Ezequyiel e testou para o fundo das redes.

A vantagem do Criciúma só não foi maior por causa da arbitragem. Lucca recebeu em velocidade, driblou o goleiro e bateu de perna esquerda. A bola nitidamente passou da linha e furou a rede. O bandeirinha, no entanto, não correu para o meio-campo, achando que a bola havia entrado pelo lado de fora. No último lance, o atacante Roberto Jacaré descontou após pênalti perdido por Lúcio Maranhão.

O ASA volta a campo contra o América-RN, na próxima terça-feira, às 21 horas, no Estádio Nazarenão, em Goianinha, no Rio Grande do Norte, na abertura da sétima rodada. No sábado, o Criciúma recebe o Ipatinga, às 16h20, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA:

ASA 1 X 2 CRICIÚMA

ASA - Gilson; Audálio, Diego Borges e Gaúcho (Roberto Jacaré); Gabriel, Cal, Jorginho, Didira (Danilo Cruz), Valdívia (Élvis) e Chiquinho Baiano; Lúcio Maranhão. Técnico - Heriberto da Cunha.

CRICIÚMA - Douglas Leite; Ezequyiel, Matheus, Nirley e Marlon; Diego Oliveira, Fransérgio (André), Diego Felipe (Ozeia) e Kléber (Elias); Lucca e Zé Carlos. Técnico - Paulo Comelli.

GOLS - Zé Carlos aos 20 minutos do primeiro tempo. Nirley, aos 12, e Roberto Jacaré, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino (GO).

CARTÕES AMARELOS - Kléber, Fransérgio, Lucca, Audálio, Gabriel e Cal.

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca (AL).