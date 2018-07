Criciúma vence Boa e se distancia de vez do rebaixamento na Série B

O Criciúma praticamente eliminou qualquer risco de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Boa por 2 a 0 nesta terça-feira à noite, no estádio Heriberto Hulse, pela 34.ª rodada.

O time catarinense chegou aos 46 pontos abrindo boa vantagem da zona da degola e, de quebra, manteve um concorrente estacionado. Com seis pontos a menos, o Boa vive situação delicada e vai ter um final de campeonato dramático, lutando até o fim para permanecer longe das quatro últimas colocações.

O time da casa começou melhor e não demorou para abrir o placar. Aos 16 minutos, João Henrique arrancou em velocidade e tocou para Lucão, que dividiu com a defesa. A bola sobrou para o próprio João Henrique, o meia driblou o goleiro e tocou contra o gol vazio.

O Boa tentava responder em contragolpes, mas não conseguia levar perigo ao gol de Luiz. Mais bem organizado taticamente, o time da casa seguiu presente no campo de ataque e só não ampliou ainda no primeiro tempo porque a defesa adversária bloqueou as finalizações perigosas de Lucão.

Aos 18 minutos do segundo tempo, a superioridade do Criciúma voltou a se reverter em gol. O zagueiro Caíque, do Boa, tentou recuar para o goleiro e falhou feio, deixando a bola limpa para Lucão. O atacante não titubeou e ainda driblou o goleiro antes de finalizar para as redes.

Sem forças para reagir, o Boa até tentou uma pressão sem sucesso no final e chegou ao oitavo jogo seguido sem vencer. O Criciúma ainda era mais perigoso nos contra-ataques, mas também não voltou a movimentar o placar.

O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o lanterna ABC, no Frasqueirão, em Natal, pela 35.ª rodada da Série B. No sábado, o Boa recebe o ameaçado Santa Cruz no Estádio do Melão, em Varginha.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 2 X 0 BOA

CRICIÚMA - Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto (Ricardinho), Douglas Moreira, João Henrique (Caio Rangel) e Alex Maranhão (Jocinei); Silvinho e Lucão. Técnico: Beto Campos.

BOA - Fabrício; Igor, Caíque, Douglas Assis e Paulinho; Escobar, Diones, Lucas Hulk (Fellipe Mateus), Thaciano (Casagrande) e Rodolfo (Reis); Wesley. Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - João Henrique, aos 16 minutos do primeiro tempo. Lucão, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Barreto e Lucão (Criciúma); Caíque, Diones e Wesley (Boa).

RENDA - R$ 34.799,00.

PÚBLICO - 2.055 pessoas.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).