Criciúma vence e termina rodada na liderança da Série B

O resultado devolveu a liderança ao Criciúma, que tinha perdido a ponta para o Vitória poucas horas antes. Agora, o time catarinense tem 64 pontos, um a mais do que o rival baiano. O ABC, por sua vez, acumula a terceira derrota seguida e fica com 33 pontos, cinco a menos que o Bragantino, que abre a zona de rebaixamento.

Com o apoio de sua torcida, o Criciúma começou o jogo no ataque e logo no primeiro minuto teve uma chance de abrir o placar com Zé Carlos, num chute de fora da área, mas a bola desviou no caminho e saiu. O gol acabou saindo só aos 39, quando o atacante Lucca acertou um lindo chute, no ângulo de Andrey, e fez 1 a 0.

O ABC voltou mais ofensivo do intervalo e quase empatou o jogo com Adriano Pardal aos sete minutos, mas ele furou a bola dentro da pequena área, perdendo uma chance incrível. Aí, o Criciúma ampliou aos 27: Gilmar fez boa jogada individual e bateu cruzado, Andrey espalmou para o meio da área e Zé Carlos, bem posicionado, marcou.

O Criciúma volta a campo no sábado, contra o Paraná, em Curitiba, mesmo dia em que o ABC recebe o Bragantino em Natal.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 2 x 0 ABC

CRICIÚMA - Michel Alves; Eric, Ozéia, Matheus Ferraz e Marlon; França (Diego Oliveira), Fransérgio, Kléber e Giovanni Augusto (Nirley); Lucca (Gilmar) e Zé Carlos. Técnico - Paulo Comelli.

ABC - Andrey; Ivan, Gladstone, Vinícius e Airton; Bileu, Guto, Walter Minhoca (Cascata) e Serginho (Raul); Diego e Adriano Pardal (Baiano). Técnico - Ademir Fonseca.

GOLS - Lucca, aos 39 minutos do primeiro tempo; Zé Carlos, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner dos Santos Rosa (RJ).

CARTÕES AMARELOS - França (Criciúma); Andrey, Airton, Guto e Bileu (ABC).

RENDA - R$ 114.010,00.

PÚBLICO - 10.513 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).