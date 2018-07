Criciúma vence o Macaé e conquista o acesso à Série B

O Criciúma, nas semifinais, continua em busca do título. E vai enfrentar o Ituiutaba-MG, no próximo final de semana, para começar a definir quem será o finalista da Série C. Além dos dois clubes, o Salgueiro-PE também subiu para Série B. Neste domingo, ABC-RN e Águia-PA definem, em Natal, quem será o último representante.

O time catarinense dominou as ações da partida desde o início. Aos 25 minutos, após cruzamento de Reinaldo, o experiente Marcos Denner fez de cabeça o primeiro gol. No final do segundo tempo, em contra-ataque, Roni fez boa jogada individual e bateu cruzado, rente à trave, para dentro do gol. Era o início da festa na cidade do sul de Santa Catarina.

Confira as quartas de final da Série C:

Jogos de ida

Sábado (09/10)

Chapecoense-SC 1 x 1 Ituiutaba-MG

Salgueiro-PE 1 x 1 Paysandu-PA

Domingo (10/10)

Macaé-RJ 3 x 2 Criciúma-SC

Sábado (16/10)

Águia-PA 0 x 1 ABC-RN

Jogos de volta

Sábado (16/10)

Ituiutaba-MG 0 x 0 Chapecoense-SC

Domingo (17/10)

Paysandu-PA 2 x 3 Salgueiro-PE

Sábado (23/10)

Criciúma-SC 2 x 0 Macaé-RJ

Domingo (24/10)

10 horas

ABC-RN x Águia-PA