Criciúma vence Vila Nova e deixa a zona de rebaixamento pela 1ª vez na Série B

O Criciúma deixou a zona de rebaixamento pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Vila Nova pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na noite deste sábado, no estádio Heriberto Hülse, pela 18ª rodada. O único gol do duelo foi marcado por Liel, que jogou improvisado na defesa.

Com o resultado, o Criciúma terminou na 16ª colocação, com os mesmos 20 pontos do CRB, mas leva a melhor no saldo de gols: -3 a -7. Já o Vila Nova, além de não conseguir retornar ao G-4, foi ultrapassado pelo seu arquirrival Goiás. Agora tem 27 pontos, em sétimo.

O primeiro tempo foi de pouca inspiração. Os dois times erraram muito e pouco fizeram para tirar o zero do placar. O Criciúma ainda foi um pouco melhor, mas apenas na bola parada. Já o clube goiano não deu o mínimo trabalho para o goleiro Belliato.

Alex Maranhão foi o responsável pelas cobranças de falta do Criciúma. Na primeira, exigiu grande defesa de Mateus Pasinato. Na segunda, a bola passou rente à trave, assustando o Vila Nova.

O segundo tempo começou como terminou a etapa inicial. Em cobrança de falta de Alex Maranhão, Pasinato salvou mais uma vez. O Vila Nova foi finalizar pela primeira vez aos 17 minutos. Alan Mineiro arriscou e Belliato encaixou com facilidade.

O ritmo do jogo levava a crer que terminaria no 0 a 0, mas na bola parada o Criciúma enfim conseguiu abrir o marcador. Aos 36 minutos, Elvis colocou na cabeça de Liel, que testou firme para o fundo das redes. Após o gol, o Criciúma continuou melhor e pressionou o Vila Nova em busca do segundo gol. O Vila Nova se segurou, mas não conseguiu impedir a derrota.

O Vila Nova fecha o primeiro turno da Série B no sábado, às 16h30, diante do São Bento, em Goiânia (GO). No mesmo dia, às 21h, o Criciúma visita o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luis (MA).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 x 0 VILA NOVA

CRICIÚMA - Belliato; Carlos Eduardo, Liel, Jacy e Marlon; Jean Mangabeira (Andrew), Marlon Freitas, Eduardo e Alex Maranhão (Elvis); Nicolas (Kalil) e Vitor Feijão. Técnico: Mazola Júnior.

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Hélder (Gastón Filgueira); Wellington Reis, Moacir, Elias, Alan Mineiro (Vinícius Leite) e Reis; Anderson Cavalo (Alex Henrique). Técnico: Hemerson Maria.

GOL - Liel, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Maranhão e Elvis (Criciúma); Diego Giaretta, Wellington Reis e Anderson Cavalo (Criciúma).

ÁRBITRO - José Claudio Rocha Filho (SP).

RENDA - R$ 49.570,00.

PÚBLICO - 2.641 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).