Criciúma viaja confiante para enfrentar o Atlético-PR Após derrotar o Náutico e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, o Criciúma viajou para Curitiba com um sentimento de confiança do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, com a equipe. Para ele, o resultado tranquilizou os jogadores para o confronto contra o Atlético Paranaense, neste domingo, às 18h30, no estádio Durival de Britto, pela 15.ª rodada. O time está em 17.º lugar na tabela de classificação, com 14 pontos.