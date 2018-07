Criciúma vira em 4min no fim, vence Brasil e vê G4 mais de perto na Série B

Em busca de estabilidade, o Criciúma vai dormir mais próximo do G4 da Série B nesta sexta-feira. O time catarinense foi ao estádio Bento de Freitas para encarar o Brasil de Pelotas, em jogo válido pela 26ª rodada, e venceu com uma grande virada, por 2 a 1, ao marcar duas vezes em apenas quatro minutos no fim da partida.

Com a vitória, o time catarinense chegou aos 37 pontos e fica provisoriamente na sétima colocação, com chances de terminar a rodada a um ponto do G4. Enquanto isso, o Brasil segue com 40, em terceiro, mas até o final de semana pode cair na tabela.

Nos primeiros minutos, os dois times tiveram bons momentos, mas a criatividade se limitou a jogadas de bola parada. Logo aos três minutos, o Criciúma chegou com Niltinho, que cabeceou com firmeza no travessão após cobrança de falta. Os donos da casa responderam com o mesmo artifício, em cabeceio perigoso de Luiz, aos nove.

Após o equilíbrio apresentado nos minutos iniciais, o Brasil fez valer o mando de campo e passou a dominar. Assim como os adversários, também carimbou o travessão, em chute forte de Ramon, aos 19 minutos. A partir daí a pressão foi estabelecida e o ataque rubro-negro perdeu mais duas boas chances. Antes do intervalo, o time ainda perdeu o meia Diogo Oliveira, expulso.

Mesmo com um a menos, o time gaúcho retornou para o segundo tempo com muita intensidade e a partir dos cinco minutos já estava levando perigo em jogadas de escanteio. Em uma delas, aos sete minutos, Cirilo ganhou disputa pelo alto com o marcador e abriu o placar de cabeça.

Minutos depois do gol, o time gaúcho continuou no campo de ataque e seguiu levando mais perigo que os adversários. Por fim, o cansaço chegou e o Criciúma conseguiu o empate em um belo chute de Thiago Humberto, aos 38 minutos. O time catarinense se empolgou com o gol e ainda arrancou a virada, com Roberto, aos 42.

O Criciúma volta a campo às 19h15 da próxima sexta-feira para enfrentar o lanterna Sampaio Corrêa, no estádio Heriberto Hülse. O Brasil, por sua vez, joga no próximo dia 24, sábado, contra o Tupi, no Municipal de Juiz de Fora (MG).