Criciúma vira no final, vence o Londrina e embola briga contra o rebaixamento

Com um golaço de Alex Maranhão aos 44 minutos do segundo tempo, o Criciúma bateu o Londrina por 2 a 1, de virada, no estádio Heriberto Hulse, nesta sexta-feira, pela 16.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e embolou a briga contra o rebaixamento.

O time catarinense chegou aos 16 pontos, ainda dentro da zona da degola, mas agora ocupando a 18.ª colocação, acima de Boa, com sete, e Brasil de Pelotas, com 15. O São Bento, com 17, completa o grupo mais ameaçado. O Londrina também tem 17 pontos, ficando como primeiro time fora da zona de rebaixamento porque tem uma vitória a mais do que o São Bento (4 a 3). No entanto, o time paulista ainda joga no sábado contra o Coritiba e, se pontuar, ultrapassa os paranaenses.

Em um primeiro tempo bem movimentado, as duas equipes construíram jogadas para abrir o placar, mas foi o Londrina que aproveitou melhor e saiu na frente. Aos 25 minutos, Paulinho Moccelin deu belo passe para Thiago Ribeiro dentro da área. O experiente atacante, com passagens por clubes como São Paulo e Atlético-MG, se antecipou à defesa e deu um toque na saída do goleiro Luiz. Este foi seu primeiro gol com a camisa do Londrina.

A resposta do time da casa veio ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos. Elvis, em cobrança de falta perfeita, encobriu a barreira acertou o ângulo direito de Vagner, deixando tudo igual.

Na segunda etapa, foi o Londrina quem criou as melhores chances, mas Luiz salvou o time da casa e ainda contou com a sorte. Nas jogadas mais perigosas, Germano chegou a finalizar de dentro da área para defesa do goleiro e, mais tarde, Paulinho Moccelin invadiu a área, bateu cruzado e acertou a trave. Neste lance, a sorte ajudou.

O Criciúma, porém, não desistiu e foi mais preciso, garantindo a vitória com um golaço de Alex Maranhão. O atacante, que saiu do banco de reservas, arriscou chute cruzado da entrada da área, aos 44 minutos, e estufou as redes, virando o jogo para alegria da torcida catarinense. Na comemoração, ele tirou a camisa e recebeu o cartão amarelo.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 17.ª rodada da Série B. O Londrina receberá o Oeste, no Estádio do Café, enquanto o Criciúma vai ao Rei Pelé, em Maceió, enfrentar o CRB.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 2 X 1 LONDRINA

CRICIÚMA - Luiz; Eduardo, Nino, Fábio Ferreira e Marlon; Jean Mangabeira, Marlon Freitas, Elvis e Luiz Fernando (Alex Maranhão); Kalil (Andrew) e João Paulo (Nicolas). Técnico: Mazola Júnior.

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa e Fernando; João Paulo, Jardel (Germano) e Dudu (Patrick Vieira); Paulinho Moccelin, Thiago Ribeiro e Felipe Marques (Luccas Brasil). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Thiago Ribeiro, aos 25, e Elvis, aos 42 minutos do primeiro tempo. Alex Maranhão, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

CARTÕES AMARELOS - Eduardo, Jean Mangabeira e João Paulo (Criciúma); Vagner, Lucas Ramon, Lucas Costa, Jardel e Luccas Brasil (Londrina).

RENDA - R$ 44.380,00.

PÚBLICO - 2.182 pessoas.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).