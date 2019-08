Criciúma vira sobre Oeste e deixa zona de rebaixamento da Série B

Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Criciúma fez valer o fator casa e deixou a zona de rebaixamento ao vencer o Oeste por 3 a 1, de virada, na noite desta terça-feira, no estádio Heriberto Hülse, pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

Anunciado na tarde desta terça, Waguinho Dias acompanhou a partida e viu o Criciúma subir para a 14ª colocação, com 21 pontos. Por outro lado, o Oeste chegou ao sétimo jogo seguido sem vitória e caiu para o penúltimo lugar.

Logo aos três minutos, Bruno Lopes assustou o torcedor tricolor ao acertar a rede pelo lado de fora. A resposta do Criciúma veio em falta cobrada por Daniel Costa. A bola passou raspando a trave de Luis Carlos. Depois do susto, o Oeste cresceu na partida.

Roberto cobrou falta rasteira e Luiz espalmou. Aos 34 minutos, a bola acertou a mão de Wesley dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido com categoria pelo experiente Mazinho. Quando a torcida começava a pegar no pé, o Criciúma empatou com um golaço de Foguinho aos 46 minutos.

O segundo tempo começou movimentado com os dois times criando chances. Daniel Costa e Mazinho assustaram em chutes da entrada da área. Aos seis, Thales só não colocou o Criciúma na frente do placar porque Luis Carlos defendeu. A partida era aberta no Heriberto Hülse.

Aos 23, Kanu acertou Léo Gamalho dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido pelo próprio atacante. O Oeste partiu com tudo para cima em busca do empate e levou o terceiro aos 41 minutos. Carlos Eduardo cruzou rasteiro e Cléber Reis mandou contra o próprio gol.

O Criciúma volta a campo na sexta-feira, contra o Cuiabá, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Oeste recebe o Sport, às 11 horas do sábado, na Arena Barueri, em Barueri. Os jogos são válidos pela 20ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 3 x 1 OESTE

CRICIÚMA - Luiz; Maicon (Carlos Eduardo), Derlan, Thales e Marlon; Eduardo, Wesley (Vinícius), Foguinho e Daniel Costa (Liel); Reinaldo e Léo Gamalho. Técnico: Wilsão (interino).

OESTE - Luis Carlos; Bonilha (Bruno Paraíba), Kanu, Cléber Reis e Conrado (Elvis); Thiaguinho, Matheus Jussa e Mazinho; Roberto (Matheus Oliveira), Fábio e Bruno Lopes. Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Mazinho (pênalti), aos 34, e Foguinho, aos 46 minutos do primeiro tempo; Léo Gamalho (pênalti), aos 23, e Cléber Reis, contra, aos 41 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Léo Gamalho (Criciúma); Roberto, Luis Carlos, Cléber Reis e Kanu (Oeste).

RENDA - R$ 58.960,00.

PÚBLICO - 3.274 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).