Criciúma x Chapecoense: onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Criciúma e Chapecoense se enfrentam, às 19h15 (horário de Brasília), desta quarta-feira, 10 de abril, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, no jogo da volta entre as duas equipes pela terceira fase da Copa do Brasil.

A partida entre Criciúma e Chapecoense não terá transmissão pela televisão.

A Chapecoense joga por um empate para avançar para a quarta fase, já que venceu a partida de ida, disputada na Arena Condá, por 3 a 2. Vitória do Criciúma por um gol de diferença levará a definição da vaga para a disputa de pênaltis.

O Criciúma é a única equipe de Santa Catarina que já conquistou a Copa do Brasil. O time ficou com o título na edição de 1991, quando o time dirigido por Luiz Felipe Scolari bateu o Grêmio na decisão e ficou com a taça.