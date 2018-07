Cris é regularizado e já pode estrear pelo Vasco

Dorival deve definir ainda nesta terça se Cris ficará pelo menos como opção para o confronto diante do Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o jogador ainda não tiver condições físicas, a estreia deverá acontecer contra o Grêmio, no sábado, às 21h, em São Januário.

Aos 36 anos, Cris assinou com o Vasco depois de uma passagem ruim pelo Grêmio, na qual cometeu falhas e acabou encostado. Mesmo assim, é esperança de experiência e liderança em um time com muitos jovens. Além dele, o técnico Dorival Júnior já pode contar também com o meia Montoya, que finalmente foi regularizado e pode estrear nesta quarta.