Cris não treina e pode desfalcar Grêmio contra a LDU

O treinador comandou um treino na Arena Grêmio que só foi aberto para a imprensa por cerca de 20 minutos. De acordo com Luxemburgo, uma das dúvidas está na zaga. O zagueiro Cris sente dores na panturrilha, não treinou nesta segunda e pode ser desfalque no jogo que vai decidir o futuro do Grêmio.

"Cris é um jogador importante. Não tenho que dar resposta agora. Vou esperar até quarta-feira" - disse o treinador, que já perdeu Naldo e Gilberto Silva, que deixaram o clube, Werley, suspenso por três jogos, e Vilson, com quem discutiu. Assim, os jovens Douglas Grolli e Bressan são as opções para atuar ao lado de Saimon.

Outro jogador contratado para fazer a diferença na Libertadores, o atacante chileno Eduardo Vargas vai fazer a sua primeira partida como titular depois de atuar no segundo tempo em Quito. "O Vargas vai jogar, mas não defini o ataque ainda. Ele puxa algo que eu não tenho, que é velocidade com habilidade. É uma conquista. E é finalizador, busca receber em condições para fazer o gol", se derreteu em elogios Luxemburgo.

O técnico gremista tem como desfalques certos o goleiro Dida, que sofreu lesão no ombro, o atacante Kleber, machucado, e o volante Léo Gago, também suspenso pela Conmebol. Luxemburgo também não revelou quem atua pela esquerda: se Pará, com Tony na direita, ou Alex Telles.

Em entrevista coletiva, o treinador também comentou a postura da LDU, que se recusou a atender à solicitação do Grêmio e adiar a partida em uma semana por conta do luto pela tragédia de Santa Maria.

"Eles têm todo o direito de entender que o problema é nosso e que a agenda deles não permitia um adiamento. É ruim, porque só se fala dessa tragédia. As pessoas no mundo estão preocupadas com o que aconteceu", comentou o técnico, que perderia Vargas e Moreno, à serviço das respectivas seleções, caso o jogo passasse para o meio da próxima semana.