Crise e falta de reforços complicam início do trabalho de Ricardo Gomes

Um time em crise e um elenco carente de reforços. O início da segunda passagem de Ricardo Gomes no São Paulo não poderia ter sido pior. O técnico que assumiu há apenas dois jogos se vê em um momento delicado à frente da equipe. Poupado das críticas da torcida, Ricardo Gomes sabe que só uma vitória neste domingo contra o Coritiba lhe dará um pouco de tranquilidade para trabalhar, dar uma nova cara ao time e impor seu estilo de jogo.

Ricardo estreou no comando da equipe no empate fora de casa contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, e perdeu seu primeiro jogo no Morumbi para o Juventude pela Copa do Brasil. E foi esse resultado negativo de quarta-feira que expôs os problemas anteriores à sua chegada. "Não posso analisar o comportamento da torcida, mas não foi por causa desse jogo. Tem todo um histórico", disse o treinador depois da derrota no Morumbi.

A má fase se arrasta há um bom tempo. O São Paulo só conquistou uma vitória nos seus últimos oito jogos. A derrota para o Juventude, que disputa a Série C, só aumentou o tom das críticas da torcida. Após a eliminação na semifinal para o Atlético Nacional, o São Paulo perdeu um de seus principais jogadores, o meia Paulo Henrique Ganso, e seu técnico, Edgardo Bauza, que foi para seleção argentina. Nesse período, o time 'desandou'. Foi nesse contexto que Ricardo Gomes assumiu o São Paulo.

A diretoria busca reforços, mas a expectativa não é boa. Dois jogadores devem ser contratados, mas com status para 'compor o elenco'. Além disso, o time deve perder o zagueiro Rodrigo Caio para o futebol europeu. Seu último jogo deve ser neste domingo contra o Coritiba.