Crise leva pânico à direção do Palmeiras

SÃO PAULO - A esperança de conseguir salvar o Palmeiras da zona de rebaixamento só não é maior do que o medo que jogadores e diretoria vivem neste momento. O pânico é algo real e corriqueiro nas últimas semanas no clube. A reação violenta da torcida faz com que a exposição se torne um risco iminente para quem quer que seja.

Os dirigentes são os que mais sofrem pressão. O presidente Arnaldo Tirone, por exemplo, passou a andar com seguranças e assim como o vice-presidente de futebol, Roberto Frizzo, decidiu não se expor mais. Outra figurinha carimbada entre os dirigentes, mas que agora evita a exposição, é o diretor jurídico Piraci Oliveira, o único que mantém conta no Twitter, mas que desde o dia 11 de junho não se manifesta.

A irritação de conselheiros e torcedores só aumentou após saberem que Tirone foi passar o feriado em Campos do Jordão com sua família, enquanto o Palmeiras sofria e perdia nos Aflitos por 1 a 0 para o Náutico.

No mês passado, torcedores invadiram um dos restaurantes de Frizzo e depredaram o local. Desde então, os dirigentes estão preocupados. Nas mídias sociais, torcedores fazem campanha para que os dirigentes deixem o poder a força.

Constantemente ameaçado, Tirone decidiu que não vai acompanhar o time em Salvador, onde amanhã enfrenta o Bahia, e não determinou quando vai voltar a viajar com a delegação que, assim como o presidente, também vai evitar o contato com torcedores.

A delegação deve voltar a treinar em São Paulo só na quarta-feira da semana que vem. Até lá, vai trabalhar no Recife, Salvador e Araraquara.

O temor existe também entre os jogadores. Alguns atletas estão receosos e até têm evitado sair de casa para não ter de encontrar com torcedores.

O fato de a concentração da equipe ter sido invadida por torcedores antes da partida contra o Náutico, no Recife, deixou muitos jogadores assustados, embora não tenha acontecido nenhuma agressão, mas apenas cobranças ríspidas.

ALEX NÃO VEM

O Palmeiras dá a contratação de Alex como coisa do passado. Pessoas ligadas ao meia garantem que ele já acertou com o Coritiba e que o anúncio deve acontecer na semana que vem, após o atleta conversar com os clubes interessados no seu futebol, entre eles o Palmeiras, e explicar que decidiu voltar ao time onde iniciou a carreira atendendo a pedido da família.