Crise política na Venezuela faz Conmebol adiar jogo da Sul-Americana

A situação complicada que vive a Venezuela nesse momento começa a afetar o futebol. Por causa da crise política instalada no país, principalmente na capital Caracas, a Conmebol adiou nesta terça-feira a partida entre Estudiantes de Mérida e Argentinos Juniors, que estava marcada para esta quinta, em Mérida, na região oeste da Venezuela, pela rodada de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana.

"A Conmebol tomou a decisão de suspender a partida entre Estudiantes de Mérida e Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana 2019", disse a organização, em suas redes sociais, sem informar uma nova data e local para a disputa do jogo. Na ida, em Buenos Aires, o time argentino venceu por 2 a 0.

Em Mérida, onde a equipe do Argentinos Juniors se encontra desde segunda-feira, o dirigente do clube Alejandro Roncoroni afirmou ao canal argentino C5N que "tenta retornar o quanto antes para Buenos Aires". "Aqui não há muita informação, mas estamos tentando voltar o mais rápido possível. (Estamos) muito bem assistidos, muito seguros (no hotel) e nossas famílias podem ficar tranquilas", completou.

A crise na Venezuela pode atrapalhar também um clube brasileiro. O próximo e último compromisso do Atlético-MG pela Copa Libertadores está marcado para a terça-feira da próxima semana diante do Zamora, na cidade de Barinas, que fica a aproximadamente 500 km de distância da capital Caracas, onde estão ocorrendo os principais eventos políticos no país.