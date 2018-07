Crisóvão promete Vasco no ataque desde o início contra o Libertad

Após o empate no Paraguai, o Vasco deve enfrentar o Libertad com uma postura ofensiva desde o início da partida em São Januário. O técnico Cristóvão Borges admitiu que a equipe precisa ser agressiva e que a postura pode deixar alguns espaços na defesa.

"Nossa atitude será pressionar desde o início. Nós temos que procurar o jogo, pois precisamos do resultado. Sabemos que vamos ficar expostos em alguns momentos e que o contra-ataque será a principal arma deles", ponderou.

Cristóvão tenta esfriar o clima da partida após um duelo extremamente tenso no Paraguai, com manifestações racistas da torcida e briga dos jogadores em campo. A orientação do treinador é clara: esquecer o que passou, não dar bola para provocações e ficar focado exclusivamente na partida.

"O nosso envolvimento tem que ser dentro do campo, o nosso objetivo é jogar futebol e ganhar. Para isso é necessário ter concentração o tempo todo. O Libertad já surpreendeu ganhando do Nacional fora de casa. Temos que transformar esse sentimento de vontade de ganhar em eficiência", analisou.