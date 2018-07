Cristaldo conta sobre adaptação ao Brasil: 'como feijão até demais'

O argentino Cristaldo chegou sorridente ao treino do Palmeiras nesta quinta-feira. Na noite anterior, o atacante voltou a ser titular, marcou gol na vitória por 3 a 0 sobre o Rio Claro, pelo Campeonato Paulista, e coroou a adaptação ao Brasil, que já lhe faz ser fã das comidas brasileiras e querido pela torcida do clube.

Contratado em agosto do ano passado, o argentino diz viver agora o melhor momento no Palmeiras. No último jogo, o técnico Oswaldo de Oliveira apostou nele como o jogador de área do time na vaga de Leandro Pereira e a boa atuação faz o argentino ganhar ainda mais moral com torcida. "Para mim foi estranho, porque logo que cheguei, a torcida já gritava o meu nome logo no segundo jogo que fiz. Minha mulher até veio me perguntar o que havia feito para ficar conhecido tão rápido", brincou o jogador.

Bem humorado, Cristaldo se divertiu nesta quinta-feira para contar o quanto está adaptado ao Brasil. O argentino já é fã confesso de pão de queijo, pagode e sertanejo. Mas em um hábito nacional ele tem precisado maneirar. "Gosto muito de feijão. Como até demais. Até a nutricionista do time tem me falado para não comer tanto, mas fazer o quê? É gostoso", contou.

O argentino disse que também já notou a adaptação ao país e ao estilo de futebol nos outros compatriotas do elenco e mais um fator vai ajudar nesse processo. A vinda de Cleiton Xavier, com quem jogou no Metalist, da Ucrânia. "Ele até já estranhou que estou falando português. Será muito bom jogarmos juntos", disse. Isso, porém, deve demorar. O meia não pode ser inscrito a tempo na primeira fase do Campeonato Paulista.