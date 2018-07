Cristaldo diz que ainda tem que melhorar muito no Palmeiras

Cristaldo está se firmando definitivamente como titular do Palmeiras. O argentino, que no ano passado produziu pouco, está bem nesta temporada. Acima de tudo, tem marcado gols, como os que fez neste domingo no triunfo por 2 a 0 sobre o Penapolense, fora de casa. Ainda assim, ele não está contente. Entende que precisa evoluir muito mais para ser realmente considerado titular. "As coisas estão saindo bem, mas eu tenho de melhorar e demonstrar muito ainda", disse Cristaldo após a partida da noite de ontem em Penápolis.

Cristaldo enfatiza que não apenas ele como todos no Palmeiras estão num momento totalmente diferente do que o vivido no segundo semestre de 2014. "Estou trabalhando tranquilamente. Sou um cara que sempre briga pelas coisas, e o semestre passado não foi bom para ninguém. Me preparei muito para este ano, para mostrar à torcida que eu posso jogar como centroavante aqui."

Já Dudu teve de explicar por que perdeu o pênalti. E colocou a culpa no campo pela péssima cobrança - bateu forte, no travessão. "A marca está um pouco alta, não vi direito. Sempre treinei, basti do mesmo jeito que treino, mas infelizmente errei", disse o atacante.