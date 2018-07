Cristaldo e João Paulo voltam aos treinos no Palmeiras

O Palmeiras pode contar em breve com dois reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo João Paulo e o atacante Cristaldo treinaram normalmente neste domingo e podem ficar a disposição do técnico Oswaldo de Oliveira nos próximos dias.

O elenco se reapresentou pela manhã, na Academia de Futebol, após o empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, sábado. Como de praxe, os jogadores que participaram da partida fizeram apenas um trabalho de musculação no clube e o restante da equipe participou de uma hora de treino coletivo em campo reduzido.

João Paulo, que rompeu os ligamentos do tornozelo direito em março, foi uma das novidades. A outra foi Cristaldo, que estava com uma inflamação no pé esquerdo que o deixou de fora do jogo de estreia no Brasileiro. A dupla participou normalmente da atividade.

Para a partida contra o Sampaio Corrêa, terça-feira, novamente na arena, o técnico Oswaldo de Oliveira pode escalar um time misto. A definição de quem joga acontece no treinamento que será realizado nesta segunda-feira à tarde. Desfalques certos são o lateral-direito João Pedro e o atacante Gabriel Jesus. Eles foram convocados para a seleção brasileira sub-20 que disputará o Mundial da categoria na Nova Zelândia e nesta segunda já viajam para se juntar ao grupo dos selecionáveis.