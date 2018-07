Cristaldo é regularizado e pode estrear pela equipe do  Palmeiras

O atacante argentino Jonatan Cristaldo já está regularizado e, portanto, apto para estrear pelo Palmeiras no clássico com o São Paulo, domingo, no Pacaembu. O nome do novo reforço palmeirense apareceu no BID da CBF nesta quinta-feira, deixando-o à disposição do técnico Ricardo Gareca.

A dúvida é se ele começa o clássico como titular ou no banco de reservas. Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, Cristaldo admitiu que não tem condições de atuar os 90 minutos. "Cheguei faz pouco tempo e tenho que respeitar meus companheiros. Acredito que estou uns 80% de condições, mas devo entrar no ritmo logo", avisou o jogador de 25 anos, que estava jogando na Ucrânia.

Durante treinamento coletivo comandado por Gareca nesta quinta-feira, Cristaldo começou a atividade no time reserva, com Henrique atuando entre os titulares. Mas, na segunda parte da atividade, o treinador resolveu inverter os jogadores, dando uma chance para o novato argentino.

Além de poder atuar como centroavante, Cristaldo é uma opção para jogar mais pelas pontas. A vontade de Gareca, entretanto, é utilizá-lo mais dentro da área, tanto que lhe foi dada a camisa 9 palmeirense - o treinador o conhece bem, pois já trabalharam juntos no Vélez Sarsfield.

Outra novidade palmeirense para o clássico é o retorno do meia chileno Valdivia, cuja negociação com o Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, terminou frustrada. Assim, ele foi reintegrado ao elenco e deve ser titular diante do São Paulo no Pacaembu.