Cristaldo fica perto do Palmeiras e Willian José é descartado

Além de Valdivia, o elenco do Palmeiras pode ganhar mais um reforço em breve. A diretoria acerta os últimos detalhes com o Metalist-UCR para sacramentar a contratação do atacante Jonathan Cristaldo e ao mesmo tempo, viu a negociação com Willian José ser cancelada.

Quanto a Cristaldo, o Palmeiras teve uma nova conversa com dirigentes ucranianos e a negociação deu mais um importante passo. Entre o jogador e o clube está tudo sacramentado. Segundo a imprensa argentina, o time alviverde vai pagar US$ 3,5 milhões (R$ 8 milhões) e é mais um argentino indicado pelo técnico Ricardo Gareca. O jogador tem 25 anos e trabalhou com o treinador no Vélez Sarsfield.

O fato da Ucrânia passar por uma guerra civil facilitou bastante a negociação para o Palmeiras, já que o jogador resolveu que não vai voltar para o país europeu. Com sua chegada, o Palmeiras fica com oito estrangeiros. Além dele, os outros argentinos são Tobio, Mouche e Allione; os uruguaios Victorino e Eguren, o paraguaio Mendieta e o chileno Valdivia.

Quanto a Willian José, sua assessoria de imprensa revelou que a negociação não foi adiante. O problema foi o acerto de alguns pagamentos para o Deportivo Maldonado, clube que detém os direitos federativos do atleta. O atacante, inclusive, já tinha realizado exames médicos.

Confira a nota divulgada por Willian José:

"Sem acordo entre Sociedade Esportiva Palmeiras e Deportivo Maldonado, clube que detém os direitos federativos do atacante, Willian José não vai defender o clube paulista.

O jogador, que estava próximo de um acerto, seguirá treinando, como já fazia desde que não renovou seu vínculo com o Real Madrid, clube que defendeu no último semestre.

Willian agradece o interesse do Palmeiras, clube pelo qual afirmou que seria uma honra atuar. Juntamente do seu empresário Nick Arcuri (da Base Soccer), o atacante aguarda para, em breve, definir por qual clube vai atuar na sequência da temporada."