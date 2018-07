Cristaldo mantém cautela diante da boa fase do Palmeiras

O atacante Cristaldo mantém a cautela diante da boa fase do time do Palmeiras. O time alviverde é dono da terceira melhor campanha, com 30 pontos, e pode até acabar em segundo, dependendo dos resultados da rodada. O argentino destaca que a fase importante do Campeonato Paulista é a partir do final de semana, quando começam as quartas de final.

"Não posso falar porque agora termina uma fase e começa o mata-mata. Qualquer um que perder vai embora. Não importa quantos pontos tenha feito anteriormente. Tem 90 minutos para passar de fase e não importa o que aconteceu antes. Se vamos fazer um jogo ruim nas quartas, todo mundo esquece que vencemos o São Paulo. Só vão lembrar que caímos nas quartas", disse o atacante.

Por causa disso, o atacante coloca o Palmeiras como um dos favoritos, mas isso não lhe dá vantagem alguma para a próxima fase. "Difícil porque posso falar do Palmeiras do jogo passado ou do que aconteceu na primeira fase. O fato é que todos os times que vão se classificar podem fazer o melhor das quartas", disse o jogador.

O Palmeiras vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto na próxima fase. A data da partida será decidida nos próximos dias. Antes, o time alviverde enfrentará o Ituano nesta quarta-feira, em Itu.