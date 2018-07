Cristaldo marca, Palmeiras bate Criciúma e respira

A cada rodada do Brasileirão o Palmeiras brinca com o perigo e briga com a bola. Foram necessários momentos de sufoco, lances bisonhos e muitas vaias para que se construísse a importante vitória de ontem por 1 a 0 sobre o Criciúma, no Pacaembu. O triunfo em um confronto direto na luta contra o rebaixamento foi o primeiro do clube desde que completou o centenário.

O lance do gol foi um retrato perfeito da partida. Em uma jogada de briga na área, a bola sobrou para o argentino Cristaldo marcar pela primeira vez com a camisa do clube, já aos 36 minutos do segundo tempo.

O jogo foi de baixo nível técnico, mas ao menos valeu para o Palmeiras começar bem o segundo turno, em um confronto em que não era permitido perder. Falhar em disputas diretas como a desta quarta a chave do fracasso em campeonatos por pontos corridos.

A dura rotina do Palmeiras de jogar mal e pouco se incomodar com isso parece já ter contaminado o novo treinador. Em seu segundo jogo, Dorival Junior permaneceu a maior parte do tempo sentado no banco. Talvez mais atitude e berros ajudassem o time a melhorar.

A torcida não compareceu em bom número, vaiou a equipe na maior parte do tempo e, em campo, os jogadores também não cativavam. O time alviverde pareceu acomodado e distante de ter a consciência do quanto é importante evitar o rebaixamento.

O grande problema era a falta de criatividade. Dorival Junior definiu a formação tática no 4-2-3-1 e, curiosamente, nenhum integrante do trio encarregado de armar o jogo era meia de origem. O lateral Juninho e os atacantes Diogo e Leandro até cumpriam o papel de trocar posições e se movimentar, mas conduziam demais a bola ou iam para onde a marcação já estava agrupada.

O Criciúma se armou bem na defesa e deixou o veterano Paulo Baier isolado no ataque. A retranca forçava o Palmeiras a gastar o tempo, à espera de um espaço. Sem opção, criatividade e até mesmo por comodidade, a saída era voltar o jogo para os zagueiros, como se deles pudesse surgir algo diferente do que o habitual chutão.

A única chance do Palmeiras no primeiro tempo surgiu de uma jogada individual de Diogo, que entrou na área e passou para Leandro, sem marcação, chutar fraco. O erro não foi perdoado pela torcida, que passou a vaiar o jogador.

Leandro foi o armador escolhido por Dorival Junior para sair no intervalo. Felipe Menezes entrou e nem assim conseguiu resolver o problema. Nervoso, o time passou a errar muitos passes, a se desorganizar e ainda a sofrer sustos. Novamente o goleiro Fábio se destacou com boas defesas.

O gol mostrou que no futebol as coisas mudam depressa. De fracassado, o Palmeiras se tornou vitorioso, levantou os gritos da torcida no Pacaembu e deu um passo firme para se afastar da queda.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 X 0 CRICIÚMA

PALMEIRAS - Fábio; Weldinho, Tobio (Eguren), Victorino e Victor Luis; Renato, Marcelo Oliveira e Juninho (Cristaldo); Leandro (Felipe Menezes), Diogo e Henrique. Técnico - Dorival Júnior.

CRICIÚMA - Luiz; Luis Felipe, Ronaldo Alves (Gualberto), Fábio Ferreira e Giovanni; Rodrigo Souza, João Vitor (Maurinho), Cleber Santana e Paulo Baier (Ricardinho); Lucca e Silvinho. Técnico - Gilmar Del Pozzo.

GOL - Cristaldo, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Cleisson Veloso Pereira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Diogo, Eguren, Victorino e Cristaldo (Palmeiras); Luiz Felipe, João Vitor e Rodrigo Souza (Criciúma)

RENDA - R$ 367.957,50.

PÚBLICO - 17.173 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).