Cristaldo revela ser fã de Ronaldo e promete gols pelo Palmeiras

O atacante Jonatan Cristaldo foi apresentado nesta quinta-feira no Palmeiras e vestirá a camisa nove, vaga desde a saída do atacante Kleber, no meio do ano passado. O jogador argentino chega com aval do técnico Ricardo Gareca e mostrando personalidade.

"Sempre gostei de usar a camisa 9, que é camisa de atacante referência e tem a responsabilidade de fazer gols. Me entrego muito dentro de campo", disse o jogador, de 25 anos e fã do atacante Ronaldo. "Gosto muito do estilo dele. Quando eu era mais novo, tentava imitar os lances dele."

O atacante pode atuar mais dentro da área, como um legítimo camisa 9, mas também tem qualidade para jogar mais pelas pontas. Caso seja regularizado até sexta-feira, ele deve enfrentar o São Paulo, domingo, no Pacaembu, pelo Brasileirão.

"Os jogadores do Palmeiras me falaram bastante do clássico e do quanto ele é importante. O presidente também falou comigo. Não me falta motivação para jogar o clássico", assegurou o jogador, que usou um termo muito falado pelo presidente Paulo Nobre. "Temos sangue na veia e queremos ganhar do São Paulo."

Cristaldo foi contratado do Metalist, da Ucrânia. Na temporada passada, ele atuou emprestado pelo Bologna e fez apenas três gols. "Mas eu ajudei bastante o time de outras formas", assegurou o jogador, que atuou sob o comando de Gareca Vélez Sarsfield na conquista do título argentino, em 2009.